Bonucci: “Infortuni? Polemiche frivole. Non mi sono mai tirato indietro per la Nazionale”

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Svizzera. Le parole del difensore sulla questione infortuni: “Sinceramente non le abbiamo commentato le polemiche, le poche righe lette ci hanno fatto sorridere. Io sono tornato ieri ad allenarmi con la squadra, abbiamo fatto due giorni di recupero. Sabato ero un po’ affaticato, ma avevo dato ad Allegri disponibilità a giocare: poi ha scelto Allegri e vedendo la prestazione di Daniele Rugani ha fatto bene. Sono polemiche frivole, mancano di rispetto all’essere umano. Noi cerchiamo sempre la vittoria, sia col club che con la Nazionale, e io non mi sono mai tirato indietro. E’ giusto esserci sempre“.

Sulla partita: “Sensazioni positive, c’è equilibrio tra tutte le componenti un po’ come è sempre stato da quando è arrivato il mister alla guida della Nazionale. Noi pensiamo a domani e poi a lunedì. Dobbiamo fare domani una grande prestazione, poi penseremo a lunedì per chiudere il discorso“.

