Bonucci in panchina alla prima in Germania

Il primo settembre Leonardo Bonucci è stato ufficializzato come nuovo difensore dell’Union Berlino. Ieri dalle 17.30 è andata in scena la sfida tra Union e Lipsia, che ha visto gli ospiti vincere per 3-0 grazie al gol di Simons e alla doppietta di Cesko, con il centrale ex Juventus rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, in quella che è stata la prima sconfitta in Bundesliga per il nuovo club del difensore azzurro.

Foto: Twitter Union Berlin