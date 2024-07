Bonucci: “Il mio passaggio alla Roma l’anno scorso è saltato per i tifosi giallorossi. Addio alla Juve? Non meritavo quel trattamento”

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juve e Nazionale, da poco ritiratosi dal calcio, ha parlato a BSMT di alcuni argomenti, tra cui figura anche il mancato passaggio alla Roma nella scorsa stagione. Di seguito le sue parole: “L’anno scorso il passaggio alla Roma è saltato perché i tifosi dicevano: ‘No, uno juventino con la maglia della Roma non si può vedere’. Io sono sempre stato juventino, ma quando scendo in campo gioco per la maglia che indosso. Se gioco contro la Juventus tiro indietro il piede o non do tutto? No, siamo dei professionisti”.

Poi sull’addio alla Juve:“Io me ne sono dovuto andare quasi scappando perché qualcuno aveva deciso che doveva andare così, è stata una manifestazione di un singolo che non meritavo. Mi sembrava quasi uno scherzo, dopo più di 500 partite ricevere il ben servito così. Forse il mio percorso alla Juventus non è ancora terminato, quando penso di voler fare l’allenatore penso a quella panchina lì. Sogno? Sì, sogno di arrivare a sedermi su una panchina importante come la Juventus, mi piace pensare che questa storia non sia finita”.

