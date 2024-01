Bonucci: “Il mio obiettivo è Euro2024. Scudetto? La Juve potrebbe essere un po’ più avvantaggiata dell’Inter”

Leonardo Bonucci ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del Fenerbahce. Inizia parlando delle sue ambizioni in chiave Nazionale: “Il mio obiettivo è esserci a Euro 2024. Ho avuto un incontro con Spalletti prima del trasferimento. Non è un torneo facile. Ci sono nazioni forti, ma noi siamo i campioni. Andremo a difendere il titolo. Voglio esserci con la Nazionale e darò il massimo quando sarò lì”.

Sulla lotta scudetto in Italia: “La rivalità tra Inter e Juventus è simile a quella tra Fenerbahce e Galatasaray qui. Ho incontrato Calhanoglu. Abbiamo parlato 2-3 mesi fa. È uno dei migliori centrocampisti al mondo in questo momento. La Juventus potrebbe essere un po’ più avvantaggiata perché l’Inter gioca anche la Champions League. Credo che questo duello continuerà fino all’ultima partita”.

Sul suo arrivo al Fenerbahce: “Nel summit ho sentito quanto tutti mi volevano e questo è stato molto importante per me. Successivamente ho incontrato Dzeko che mi ha dato informazioni dettagliate sul club. Poi è diventato più facile per me venire qui. Il Fenerbahce è stata la scelta migliore per me. Voglio completare la mia carriera vincendo campionati e coppe. Ecco perché ho scelto di venire qua. La Super League è un campionato bello e di alta qualità”.

Infine, su Yildiz: “Kenan è un giocatore molto importante per la Juventus e per la Nazionale. È un giocatore di qualità, forte e di talento. Ha la capacità di diventare il miglior giocatore della Juventus e della Nazionale turca”.

Foto: Instagram Fenerbahce