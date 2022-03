Bonucci: “Il mio futuro in Nazionale? Voglio continuare, così da essere una guida per i giovani”

Presente nella conferenza stampa odierna, Leonardo Bonucci ha chiarito quale sarà il suo futuro con la Nazionale: “Chiellini? Non so cosa farà. Per quanto riguarda me, io voglio continuare, così da essere una guida per i giovani in Nazionale. Le quarantotto ore successive all’eliminazione sono state dure. Il mister ha messo un punto e siamo andati avanti. Adesso dobbiamo ripartire per ricostruire quello che non siamo riusciti ad ottenere. Le basi ci sono e quello che ci ha dato Mancini in questi tre anni è stato unico. Si è creata un’empatia che raramente si è percepita e respirata a Coverciano. Per noi è la conseguenza continuare con il mister, le sue idee e il suo valore umano non devono assolutamente essere messe in discussione“.

Foto: Instagram Bonucci