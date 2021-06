Bonucci: “Il mercato non ci disturba. Siamo concentrati per arrivare più avanti possibile”

Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana: “L’abbiamo attesa un anno, finalmente è arrivata. Il comportamento di questa squadra è sempre stato esemplare, è il bello di questo gruppo, l’unione e il rispetto che ci sono. Il mercato ci sarà sempre: ho visto i diretti interessati concentrati sulla Nazionale e l’Europeo. Ovvio che piacerebbe a tutti con le cose sistemate ma potrebbe non succedere. Però siamo professionisti, anche i giovani, che sono cresciuti moltissimo. La cosa non mi preoccupa”.

Sugli obiettivi: “Abbiamo voglia di arrivare in fondo alla competizione. Abbiamo intrapreso una strada con mister Mancini di possesso palla e di pressione davanti. E’ ovvio che ci sono delle squadre davanti a noi che hanno vinto tanto negli ultimi anni. Servirà tanta spensieratezza, noi cercheremo di aiutarci per andare più avanti possibile. Per chi ha meno esperienza non è facile ma vogliamo aiutarli. E giocare a Roma col pubblico, finalmente, è importante. Ringraziamo chi ha spinto per far sì che Roma fosse presente, che gli italiani potessero esserci. Ce la metteremo tutta: mi rassicura l’entusiasmo, quando c’è stato in Nazionale abbiamo ottenuto risultati importanti”.

