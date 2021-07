Bonucci: “Gli inglesi mi hanno fatto crescere la cattiveria. Che soddisfazione”

Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia e della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Rai 1 dopo il giro col pullman scoperto per festeggiare il titolo a Euro 2020: “Oggi abbiamo solo cercato di regalare il sogno ai nostri tifosi, che ci volevano fermare e avevano trovato il pullman chiuso. Con tanta gente in giro la soluzione migliore era regalargli questi momenti. Merito di tutti, dal primo all’ultimo italiano”.

Perché si è sfogato con gli inglesi?

“Hanno fischiato l’inno, pensavano di averla portata a casa. Questo, a me e al vecchietto là (Chiellini, ndr) non ha fatto altro che far crescere la cattiveria. Soddisfazione personale per me e Giorgio, che non sempre siamo stati elogiati quanto meritavamo”.