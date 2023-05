Bonucci: “Giuste le proteste per il mancato rigore di Rabiot. È un intervento scomposto”

Intervenuto ai microfoni di Rai 1, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci ha così parlato dopo ila pareggio per 1-1 tra Juventus e Siviglia. “Sapevamo che avremmo trovato difficoltà, ci hanno puniti in contropiede ma siamo stati bravi a rimetterla in piede. Queste gare si decidono sui 180′, un gol lo avremmo dovuto fare comunque e là sarà importante”.

Poi ha proseguito parlando delle sue condizioni: “Penso di essermi stirato l’adduttore. Ho chiesto il cambio per non peggiorare la situazione”. E sulle proteste per il contatto su Rabiot: “Le proteste per Rabiot? Credo siano giuste. E’ un intervento scomposto che mette a rischio l’incolumità del giocatore. Non ha fischiato ma ora guardiamo le prossime due gare”.

Infine, sulle 500 presenze in bianconero: “Le festeggio contento di aver fatto la storia della Juventus, gruppo e squadra mi hanno regalato qeusto pareggio importante. E’ una bella serata anche se avrei voluto far festa con una vittoria”.

Foto: Twitter Juve