Bonucci festeggia le 117 presenze in Nazionale. Eguaglia De Rossi e Chiellini. Nel mirino Maldini a 126

Traguardo importante per Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia e della Juventus, che stasera contro l’Inghilterra festeggia quota 117 presenze in Nazionale, raggiungendo Daniele De Rossi e Giorgio Chiellini, e diventando il quarto calciatore con più presenze, con la possibilità di superarli nella prossima gara. Ora nel mirino c’è il podio, quel terzo posto occupato da Paolo Maldini a 126 presenze. Al secondo c’è Fabio Cannavaro, a quota 145. In vetta Gianluigi Buffon a 176.