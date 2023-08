Bonucci: “Felice di andare a Berlino e giocare la Champions. La Bundesliga è un grande campionato”

Leonardo Bonucci sarà dell‘Union Berlino. Il difensore, che dirà addio alla Juventus, ha parlato all’aeroporto, in partenza per la Germania.

Queste le sue parole: “Felice di andare a Berlino e giocare la Champions. La Bundesliga è un grande campioanto e non vedo l’ora di cimentarmi in un campioanto importante. Poteva finire meglio con la Juve? Certo, ma non è dipeso da me”.

Foto: Instagram personale