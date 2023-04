Bonucci: “Fa male non disputare la finale. Polemica per il cambio? Non l’ho mai fatta e mai la farò”

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida di Coppa Italia contro l’Inter persa per 1-0: “Quando si gioca Inter-Juve, perdere la possibilità di fare una finale fa male Abbiamo iniziato col freno a mano tirato, abbiamo preso gol e poi abbiamo fatto fatica a creare pericoli all’Inter. Dobbiamo voltare pagina e dare qualcosa in più sotto tutti gli aspetti. Dovevamo fare meglio con la palla e abbiamo fatto fatica a mettere in pratica alcune idee di gioco. In avvio l’Inter ci ha pressato molto e noi, con Chiesa in avanti, non riuscivamo a tenere palla su”.

Poi ha proseguito parlando del momento del cambio: “Non stavo discutendo. Avevo dei crampi e, per non sprecare uno slot, ho detto che a quello dopo potevano prendere in considerazione di cambiarmi. Non ho mai fatto polemica per un cambio e mai la farò”.

Infine: “In queste partite serve elettricità. Ci mancava qualcosa, soprattutto in avvio. Su quello non abbiamo costruito granché, forse anche perché qualcuno di noi era più stanco. Al di là di questo, partite come quella con l’Inter vanno giocate con altro carattere”.

