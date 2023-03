Bonucci e Barella non partiranno con il gruppo per Malta

Dopo il ko con l’Inghilterra, la Nazionale italiana fa sapere che Leonardo Bonucci e Nicolò Barella non partiranno con il gruppo della Nazionale per Malta, dove gli Azzurri sono impegnati domenica sera per la seconda partita delle qualificazioni a Euro 2024.

Per lo juventino, out già stasera per la sfida all’Inghilterra, era una notizia ormai scontata, per Barella, fatale il problema accusato durante la sfida con gli inglesi e da valutare il suo infortunio.

Foto: Instagram Bonucci