Bonucci: “Domani inizia un grande percorso. Possiamo competere per tutti gli obiettivi”

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro l’Atletico: “Sarà un test importante. Domani sera comincia un grande percorso, ci arriviamo con grande entusiasmo ed energia. Giocare la Champions è sempre un sogno, a Firenze non abbiamo fatto una grande prestazione, ma fa parte del passato. Domani sera ci aspetterà una grande battaglia, l’Atletico oltre al palleggio ha queste caratteristiche. Cercheremo di comandare dal primo minuto, con cattiveria. De Ligt? Mi trovo sempre bene con tutti. Sicuramente lui sta vivendo un periodo di assestamento, come sto facendo io perché le richieste del mister sono all’opposto di quanto eravamo abituati a fare. De Ligt è giovane, ha le qualità per diventare uno dei migliori al mondo. Dare lo scudetto per vincere la Champions? Io quelli che ho vinto me li tengo stretti. Abbiamo una grande rosa quest’anno, può competere per tutti gli obiettivi. Quando indossi questa maglia non puoi dare in cambio qualcosa per qualcos’altro. Devi scendere in campo per i tre punti, poi nella stagione ci sono alti e bassi, ma non do nulla in cambio per altro”.

Foto: Twitter personale Bonucci