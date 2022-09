Bonucci: “Dobbiamo tirare una linea e cambiare, basta cercare alibi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha commentato così pareggiato per 2-2 contro la Salernitana: “Ho avuto subito la sensazione quando sono rientrato negli spogliatoi che ci fosse la posizione di Candreva, quando giochi a calcio le cose le percepisci già dal campo. Per me era impossibile essere in fuorigioco, fermo restando che la mia posizione non influiva. È stata una decisione sbagliata del VAR. A prescindere dall’episodio che poteva cambiare la partita, dobbiamo farci un esame di coscienza sugli ultimi 20-25 minuti del primo tempo. Abbiamo giocato scarichi, poco cattivi, poi ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che non potevamo essere quelli. Siamo rientrati in campo meglio e quello ha cambiato l’inerzia della partita”. Poi, ha proseguito parlando dell’impegno di mercoledì contro il Benfica: “Cosa serve con il Benfica? Dall’inizio dell’anno sono tante volte che diciamo che serve qualcosa in più, è un momento in cui dobbiamo tirare una linea e cambiare. Quando indossi questa maglia devi essere costante, non puoi vivere sulle montagne russe. È vero che avviamo cambiato tanto, ma non possiamo cercare alibi. Serve cattiveria, la voglia di lottare su ogni pallone, questo ci è mancato. In campo puoi mettere qualunque giocatore in qualunque ruolo, ma se non dai tutto vivi sulle montagne russe, alla Juve devi vivere a mille all’ora in ogni partita, fa parte della storia della Juventus”. Infine, ha voluto complimentarsi anche con l’Italia del volley che si è laureata Campione del Mondo contro la Polonia: “Bisogna tirare una linea e cambiare, basta cercare alibi”

foto: Twitter Juventus