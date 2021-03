Bonucci: “Dedichiamo questa vittoria a chi sta soffrendo. Svezia? E’ una ferita che rimarrà”

Leonardo Bonucci, difensore centrale dell’Italia, ha parlato così a Rai Sport dopo il successo sull’Irlanda del Nord, in risposta a una domanda sulla mancata qualificazione al Mondiale 2018: “È una ferita che rimarrà, ma da lì dobbiamo riprendere la rabbia per tornare dove meritiamo. Vedere uno stadio vuoto non è bello, la parte passionale del calcio è quella che manca di più. Speriamo che agli Europei si possa ritornare con il pubblico sugli spalti, la dedichiamo a loro, a chi sta soffrendo”.