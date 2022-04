Bonucci: “Dal campo sembrava rigore, il VAR ha identificato il punto esatto. Pressione? Alla Juve c’è sempre”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Abbiamo cercato di spingere e mettere pressione dopo il pareggio. Con più lucidità potevamo fare anche il secondo gol vista la loro inferiorità numerica. Peccato perché tre punti ci potevano dare tanto”.

Sul rigore non concesso: “Dal campo sembrava in area, abbiamo la VAR che ci permette di identificare il punto esatto e dopo non sono sorti dubbi su chi dovesse calciare la punizione”.

La pressione: “Quando giochi nella Juventus la pressione c’è sempre dentro e fuori dal campo. In alcune situazioni il pubblico ci serve per tirare fuori qualcosa in più. Abbiamo cercato di portare a casa la vittoria, non ci siamo riusciti. Peccato”.

Foto: Twitter Juve