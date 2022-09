Bonucci: “Cosa manca alla Juve? Ritrovare la mentalità e il dna, non è una cosa veloce”

Il capitano Leonardo Bonucci in conferenza, tra i vari temi toccati, ha anche parlato di cosa manca, ad oggi, alla Juventus come squadra: “Abbiamo cambiato tanti giocatori, far ritrovare la mentalità e il dna Juventus non è facile, non è scontato, non è veloce. Il mister sta facendo un grande lavoro con la nostra testa per far capire cosa voglia dire indossare questa maglia. Sono convinto che coi compagni riporteremo la Juventus in alto“. Sui giovani della squadra bianconera queste le sue parole: “Di giovani qui ce ne sono tanti, se ci sono è perché meritano di giocare qui. Siamo passati tutti da un percorso di crescita professionale e umano. Stanno imparando tanto. Miretti? E’ cresciuto qui, sa cosa sia la Juventus, si è sempre fatto trovare pronto”.

Foto: Twitter Bonucci