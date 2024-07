Bonucci: “Conte sa tirare fuori il meglio dai suoi uomini. E’ un martello. Può aprire un ciclo come con noi alla Juve”

Leonardo Bonucci, ex capitano della Juventus, ha parlato a Il Mattino, illustrando le qualità di Antonio Conte, come nuovo allenatore dei partenopei.

Queste le sue parole: “Sa tirare fuori il meglio dai suoi uomini, prima che calciatori. Pesca la migliore qualità e la trasforma in fuoco per il gruppo. È un martello, dà il massimo, ti spinge a fare altrettanto”.

È il fuoriclasse del Napoli? “Penso di sì. La scelta migliore che il presidente De Laurentiis potesse fare. Per quello che ho visto, al Napoli l’anno scorso è mancata la scintilla. Antonio porterà idee nuove, gioco, identità. Prima di tutto, però, porterà entusiasmo. È la botta di adrenalina: serviva ad un ambiente e ad un gruppo che vuole tornare a sognare. Il Napoli ha preso uno degli allenatori top al mondo, che insegna calcio e dà conoscenza. Insomma il Napoli può aprire un ciclo, come è capitato a noi alla Juventus”.

Foto: Instagram personale