Bonucci: “Con Ronaldo ci siamo chiariti. Champions? Eviterei Mourinho. Sull’Inter…”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato a margine della presentazione del libro “Il mio amico Leo”. Queste le sue dichiarazioni: “Sapevo che sarebbe tornata ai vertici sia in campionato che in Champions League, ma io penso alla mia squadra, alla mia società, abbiamo noi l’obiettivo di dare il nostro meglio per arrivare in fondo a tutte le competizione e alzare dei trofei. Una squadra che eviterei in Champions? Se devo dirne una, dico il Tottenham, col cambio di panchina e l’arrivo di Mourinho in certe partite lui può dare qualcosa in più. Febbraio e marzo sono lontani, potrebbero cambiare tante condizioni fisiche e mentali. Ma con questo cambio il Tottenham si è rimesso in corsa, senza nulla togliere a Pochettino. De Ligt? Si vedono i miglioramenti e le doti di un grande giocatore, è un ragazzo umile e diventerà uno dei migliori. Ronaldo? Abbiamo parlato e ci siamo chiariti, l’importante è che quando manca qualcuno al top della forma fisica ci sia qualcun’altro, mi pare che in queste partite ne abbiamo più di uno che sta dimostrando di essere al top. Lui fa parte di un gruppo, essere competitivi fino alla fine alza il livello dell’allenamento e della squadra la domenica, l’obiettivo è essere competitivi da marzo in poi”.

Foto: Twitter personale Bonucci