Bonucci con il cerino in mano: cosa resta in Serie A

Leonardo Bonucci è rimasto con il cerino in mano: pensava di tornare in Serie A e di ripartire dalla Roma, nulla da fare. La Roma ha detto no esattamente come aveva detto no la Lazio. L’errore è stato fatto la scorsa estate quando Bonucci è andato all’Union Berlin senza entusiasmo, ma con la consapevolezza di chi non aveva altre soluzioni. Addosso restare in Bundesliga fino a giugno sarebbe un grande problema, tra l’altro non ha giocato moltissimo. E resta qualche situazione da scandagliare in Italia, una porta al Genoa che lo aveva già sondato e che è alle prese con l’assalto Tottenham per Dragusin.

Foto: Twitter Union Berlino