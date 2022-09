Bonucci: “Ci chiedevano orgoglio, cuore e coraggio e noi li abbiamo messi. Un grazie ai tifosi”

Leonardo Bonucci difensore e capitano dell‘Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo contro l’Inghilterra.

Queste le sue parole: “Devo dire che l’accoglienza, il supporto e l’appoggio del pubblico è stato importante. Ci chiedevano orgoglio, cuore e coraggio e noi l’abbiamo messo in campo avendo più occasioni dell’Inghilterra. In questo modo si può continuare a crescere”.

Sui tifosi: “Ringraziamo il pubblico. Siamo partiti bene, dopo ci siamo un po’ abbassati ma abbiamo avuto in controllo della partita rischiando solo nel finale. Su quello dobbiamo lavorare per rimanere corti e dentro la partita ma oggi credo che la squadra meriti un applauso”.

L’assist e Raspadori.

“L’ho detto a Jack di attaccare la profondità. Quella linea di passaggio mi viene bene e abbiamo sfruttato quello”.

In Ungheria per il primo posto.

“Andiamo in Ungheria per giocarci il primo posto e credo che, qualora ci dovessimo riuscire, per la crescita della squadra sia un grande risultato. Niente ci ridà indietro la non partecipazione al mondiale ma sarebbe importante per la crescita”.

Foto: twitter Italia