Bonucci: “Chiellini ci mancherà. I razzisti? Abbiamo i mezzi per prenderli. Su Emre Can…”

Leonardo Bonucci, difensore della Juve e dell’Italia, ha parlato così in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l’Armenia: “Chiellini? Innanzitutto facciamo un grosso in bocca al lupo a Giorgio, l’ho visto carico. Ci mancherà la sua esperienza, la sua leadership e il suo carisma. Lo aspettiamo a braccia aperte quando avrà superato l’infortunio. I precedenti con l’Armenia? Sono state due partite difficili, all’andata vincemmo all’ultimo con Osvaldo e De Rossi. Quella al ritorno ha anche compromesso il nostro cammino per i Mondiali, visto che con il 2-2 di Napoli abbiamo perso il ruolo di testa di Serie. Non sarà facile giocare contro l’Armenia ma siamo qui per portare a casa i tre punti. Caso Emre Can? Non so cosa sia successo con Emre Can, la comunicazione è fondamentale in questi casi. Adesso però penso solo a vincere le gare che ci avvicinerebbero a Euro 2020. Razzismo? La situazione è delicata, ma ci sono i mezzi e le strutture per prendere i colpevoli e non farli più entrare nei nostri stadi. È un problema che esiste anche in altri campionati e in assoluto non è corretto generalizzare. Detto questo, è una piaga che va debellata”.

Foto: Twitter personale Bonucci