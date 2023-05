Bonucci annuncia il ritiro: “Il prossimo anno smetterò di giocare, credo si chiuderà un’era di difesa”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Juventus in occasione delle 500 presenze in bianconero, Leonardo Bonucci, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato: “Quando il prossimo anno smetterò di giocare, credo che si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all’italiana. È motivo di orgoglio essere lì tra i grandi. Speriamo anche che, come noi abbiamo avuto tra i vari idoli Baresi, Maldini, Nesta e Cannavaro, tanti giovani prenderanno come idoli noi 4. Questo significa aver fatto veramente tanto e aver lasciato tanto al calcio e non è mai così scontato”.

Foto: Instagram Juventus