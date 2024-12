Bonucci: “Allegri mi voleva fuori dalla Juve. Ci attaccammo pesantemente”

Leonardo Bonucci, ex difensore della Juve e della Nazionale, ha parlato a Prime Video del suo passato in bianconero e del suo rapporto con Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole: “Nella partita prima Marchisio era morto dopo un’ora e io gli dico di farsi cambiare. Lui non voleva, faccio segno ad Allegri di togliere l’8 , cioè Marchisio. Dopo 5 minuti cambia Sturaro con Rincon. Io gli faccio gesti e lui mi ha mandato a fanculo, mi ha detto di pensare a fare il giocatore e qualcosa come che sono un coglione. Ci sono i filmati. A fine partita Landucci prova a fermarmi, io lo sbatto contro la porta dello spogliatoio. Ci siamo attaccati, finché non ci hanno divisi: poi gli ho detto che non aveva capito cosa volevo dire, lui si è riscaldato di nuovo, mi hanno riportato fuori e lì è finita. Ma mi voleva fuori rosa… La dirigenza ha mediato. Ho saltato il Porto e poi ho ripreso a giocare, ma qualcosa si era rotto. Nella mediazione mi dicono che sono importante e che Allegri è in scadenza ma prima della finale di Cardiff gli rinnovano il contratto. Che era anche giusto, per carità, poi però esce fuori che ho fatto casino nello spogliatoio di Cardiff. Chiamo il direttore per chiedergli se fosse il caso di smentire, risponde che la società non doveva dire niente”.