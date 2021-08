Bonucci: “Allegri fa spesso battutine, ma per me conta solo il campo. Scudetto? Inter squadra da battere”

Leonardo Bonucci, a margine della cerimonia nella quale gli è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria di Viterbo per meriti sportivi, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky Sport. Il difensore della Juventus ha parlato dell’onorificenza ricevuta, di Massimiliano Allegri e della prossima Serie A. Ecco un estratto dell’intervista:

Sulla cittadinanza onoraria

“Sono più emozionato in una giornata come oggi che in campo con lo stadio pieno. Questa è un’onorificenza importante che va oltre il calcio. Viterbo è nel mio cuore e sono felicissimo di poter condividere con la mia gente questa vittoria”.

Sulle battutine di Allegri nei suoi riguardi e sulla nuova stagione in bianconero

“Il mister fa spesso battute e per me conta solo il campo. Le chiacchiere se le porta via il tempo e le bici livornesi. Con o senza fascia, io so già cosa devo fare nello spogliatoio e in campo. Allegri è carico e noi siamo pronti a riprenderci quanto perso per strada. Ci sono le condizioni per fare una grande stagione. Mercato? È un momento particolare, tanti giocatori forti stanno cambiando squadra e questo può cambiare le gerarchie. Il nostro club ci teneva a tenere i migliori per raggiungere i nostri obiettivi”.

Sulla Serie A

“L’Inter resta la squadra da battere ma ci sono anche la Roma, il Milan e la Lazio a dare fastidio. Nella lotta, sono i dettagli a fare la differenza”.

Foto: Instagram Bonucci