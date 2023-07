Bonucci: “Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni”

Dopo essere stato escluso dal progetto tecnico della Juventus, questa mattina Leonardo Bonucci si è presentato alla Continassa per svolgere le visite mediche. Poco fa, inoltre, il difensore bianconero ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno”.

Foto: Twitter Juventus