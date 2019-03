Bonucci: “Ajax piena di talento, servirà la Juve vista con l’Atletico. CR7? Un alieno, con lui…”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio dei quarti di Champions: “Ajax? L’abbiamo saputo a fine allenamento, appena rientrati nello spogliatoio. Un sorteggio che ci mette davanti una squadra in forma, piena di talento, dinamica. Hanno buttato fuori il Real: basta per descriverlo. Pronti per giocarci queste gare con umiltà e con consapevolezza: dopo questi ottavi di finale possiamo vivere due grandi serate, ma servirà la Juve vista con l’Atletico. Ronaldo? Personalmente, mi sono complimentato con lui. Era stato un alieno e gliel’ho detto. Il grande merito va a Cristiano, con lui tutta la squadra ha fatto una partita sopra le righe, grazie alla voglia di chi c’era fuori e chi era dentro. Penso a chi era infortunato: Barzagli, Douglas, Khedira… Hanno vissuto meglio di noi il post, erano carichi e noi stremati. Vogliamo regalare almeno altre due serate ai nostri tifosi”.

Foto: Twitter personale Bonucci