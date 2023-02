Bonomi: “Nuovo stadio? C’è l’idea di costruirlo non a San Siro, l’investimento sarebbe solo del Milan”

Giuseppe Bonomi, advisor del Milan per la costruzione del Nuovo Stadio, ai microfoni di Radio Rossonera ha parlato del futuro di San Siro e del progetto di una nuova casa per i due club milanesi: “Siamo meno allarmati rispetto a quanto lo è il Comune. Dal punto di vista giuridico, riteniamo che l’eventuale vincolo apposto sullo stadio sarebbe illegittimo. C’è un vincolo che riguarda l’età ultra settantennale di un impianto, ma quello che c’era 70 anni fa era un organismo edilizio totalmente diverso da quello che c’è oggi. Se lo facessero è ovvio che si aprirebbe un contenzioso enorme, nel quale i primi danneggiati saremmo noi, titolati a richiedere il risarcimento del danno nei confronti del ministero. Come Milan abbiamo esaminato e stiamo esaminando anche aree alternative a San Siro, con l’investimento che in questo caso partirebbe come un investimento esclusivo del Milan. Tra queste aree c’è sicuramente l’area di Sesto, un’area che si presterebbe come se ne prestano altre, altrettanto interessanti. Qualora malauguratamente abortisse la proposta che abbiamo fatto sull’area attuale di San Siro non vogliamo farci cogliere impreparati e non lo faremo”.

Foto: Twitter Inter