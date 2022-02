Bonomi verso la presidenza della Lega Serie A

La Lega Serie A, reduce dalle dimissioni del 1 febbraio di Paolo Dal Pino, potrebbe aver trovato un nuovo presidente. Stando a quanto scritto da Repubblica, si tratterebbe di Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Uno dei punti forti di Bonomi è senza dubbio rappresentato dal profilo istituzionale di livello, cosa che consentirebbe ai club di interagire col governo risultando credibili. Soprattutto nel momento in cui si cercano quei fondi utili a contrastare gli effetti dei due anni di covid. Il presidente di Confindustria è stato proposto da diverse squadre del campionato con Juve, Inter e Milan in testa seguite anche da Atalanta e Torino. Non mancano Giulini e la famiglia Squinzi che, con Fluorsid e Mapei hanno un ruolo di primo piano all’interno della principale organizzazione delle imprese italiane. I contrari sembrerebbero Lotito, De Laurentiis e Campoccia, ma per eleggere Bonomi serviranno 14 preferenze. Insomma, una quota che, a meno di inaspettati cambiamenti, sarà raggiunta.

Foto: Twitter Bonomi