Bono via dal Siviglia? Baumann potrebbe essere il suo sostituto

In casa Siviglia bisogna decifrare il futuro di Yassine Bono: il portiere marocchino, grande protagonista ai Mondiali in Qatar, è infatti nel mirino di alcune squadre, tra cui il Manchester United. Secondo Kicker, il club andaluso avrebbe già individuato il sostituto qualora Bono dovesse partire: si tratta di Oliver Baumann, estremo difensore in forza all’Hoffenheim.

Foto: Instagram ufficiale Baumann