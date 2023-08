Yassin Bono potrebbe presto trasferirsi in Arabia Saudita. Una trattativa anticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia e che è sempre più vicina alla fumata bianca. I contatti con l’Al-Hilal sono in stato avanzato e filtra ottimismo per la definizione di un un’operazione intorno ai 20 milioni di euro.

Foto: Instagram Bono