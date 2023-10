Bono: “In estate ho avuto contatti con PSG, Bayern Monaco e Real Madrid. Poi ho scelto l’Al Hilal”

Yassine Bono protagonista delglis corsi Mondiali con il Marocco, ex portiere del Siviglia, ha parlato di mercato e delle trattative che lo hanno riguardato la scorsa estate, confermando di aver ricevuto offerte importanti dall’Europa, prima di decidere di partire per il campionato saudita.

Queste le sue parole a FootMercato: “Sìin estate pptevo andare a Parigi, Real Madrid o Bayern Monaco, ci sono stati contatti con questi tre club durante i trasferimenti di mercato. Ad un certo punto dovevo solo scegliere, ma purtroppo sarei stato solo una alternativa. Al Real avrei giocato per sotituire Courtois, al Bayern Neuer e al PSG sarei stato il vice di Donnarumma. Io volevo un progetto ion cui essere titolare. Quindi ho scelto l’Al Hilal”.

Foto: facebook Al Hilal