Bonny apre, ma l’espulsione di Suzuki condanna il Parma: il Napoli la ribalta con Lukaku al 92′ e Anguissa al 96′ (2-1)

Il Napoli vince 2-1 al Maradona contro il Napoli: decidono le reti di Lukaku e Anguissa. Dopo due legni, la squadra di Pecchia ha sbloccato il match con un calcio di rigore realizzato da Bonny, attaccante che si era procurato il penalty dopo una splendida percussione di Sohm: intervento falloso in area di Meret, portiere che poi non è riuscito a intercettare il pallone. Nella ripresa spazio anche per Romelu Lukaku. E al 76′ arriva l’episodio chiave con l’espulsione di Suzuki e Delprato tra i pali. Per una uscita a valanga su Neres, il portiere Suzuki ha rimediato il secondo cartellino giallo e non solo ha lasciato i suoi in dieci uomini, ma anche senza portiere. Fabio Pecchia aveva infatti già ultimato i cinque cambi e quindi è stato costretto a schierare tra i pali un giocatore di movimento. E il Napoli la ribalta. Il pareggio al 92esimo col tiro tutta potenza di Romelu Lukaku, il sorpasso al 96′ con Franck Anguissa che è stato bravo a girare in porta con un colpo di testa il perfetto cross di Neres. Ma non è finita. Il Parma non si arrende e costringe Meret a compiere una grande parata in pieno al 105′. Termina così al Maradona, il Napoli trova la seconda vittoria consecutiva.

Foto: instagram Serie A