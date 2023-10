Boninsegna: “Lautaro è eccezionale, somiglia un po’ a Mazzola. Juve? L’assenza delle coppe un vantaggio”

Ospite di Radio Anch’io Sport, l’ex attaccante di Inter e Juventus Roberto Boninsegna ha parlato così del poker di Lautaro e del percorso senza coppe della Juventus: “Quattro gol li ho fatti anch’io un paio di volte, mi pare contro Samp e Cagliari, sono passati troppo anni. Ai nostri tempi, forse, c’erano portieri di un altro livello e delle marcature anche diverse, un po’ più fisse. Lautaro è un giocatore eccezionale, furbo, sveglio, quando un difensore sbaglia, ne approfitta subito, si smarca bene e poi tecnicamente ha una classe eccezionale. Somiglia un po’ a Mazzola: hanno in comune la qualità di saltare sempre il loro avversario, mettere in condizione i compagni di andare a rete, decidere di finalizzare o fornire l’ultimo passaggio. Juve senza coppe, un vantaggio? Certamente sono favoriti, ricordo anche ai miei tempi come le coppe e gli impegni con le nazionali non ti danno tempo di recuperare. Credo sia un vantaggio“.

Foto: Vivo Azzurro