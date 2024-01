Boninsegna: “Il Kaiser era un uomo vero, è nell’olimpo”

Roberto Boninsegna, grande avversario di Beckenbauer nel ‘partido del siglo’, lo ha voluto ricordare con un aneddoto relativo a quel Mondiale: “Il mio ricordo del grande Kaiser è un ricordo messicano, quando allo stadio Azteca siamo riusciti a battere la grande Germania ai supplementari. Era la partita del secolo e lui era il regista in assoluto, quello che dettava i tempi. Era il vero capitano in campo, il vero uomo squadra. È nell’olimpo dei più grandi di tutti i tempi, per noi in quel periodo lo era”. Boninsegna ha poi ricordato l’infortunio in quella gara che non impedì a Beckenbauer di terminare la partita: “Cadde e si fece male ma poteva correre. Aveva la spalla al collo, sono immagini indelebili. Quando fai una semifinale Mondiale te la giochi fino alla fine e anche di questo in un certo senso dobbiamo ringraziarlo, per quei grandi supplementari. A noi c’è andata bene, anche se quella partita c’è costata un po’ la finale. Ma era la grande Germania, con grandi giocatori come lui”.

Foto: Boninsegna Vivo Azzurro