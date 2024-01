Bonifazi si presenta: “Prometto impegno, questa società merita di restare in Serie A”

Giornata di presentazione anche per il nuovo centrale di difesa del Frosinone, Kevin Bonifazi, arrivato qualche giorno fa dal Bologna. Queste le sue prime parole: “Ho scelto il Frosinone per vari motivi, su tutti la serietà della società e l’ambizione di restare in A. Propone un calcio divertente e poi il direttore non lo devo presentare io. A volte la volontà e il desiderio di fare qualcosa va oltre la parte economica che è comunque importante. A Frosinone si può fare perchè c’è una grande organizzazione dell’area tecnica e poi ci sono dei ragazzi molto bravi. Prometto impegno massimo al primo all’ultimo giorno che sarò qui. Non solo in campo ma anche fuori. Stadio bellissimo, uno dei motivi per cui questa società merità in serie A”.

Foto. sito ufficiale Frosinone