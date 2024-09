Bonifazi si presenta: “Credo nel progetto del Lecce e stimo Gotti. Non sono al top della condizione”

Giornata di presentazioni in casa Lecce con il ds Stefano Trinchera che ha accompagnato in conferenza stampa il nuovo acquisto del club salentino Kevin Bonifazi: “Bonifazi è un giocatore navigato che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Kevin ha fatto un sacrificio economico pur di accettare il nostro progetto. Lecce è la piazza ideale per un calciatore, che tra l’altro ha già dimostrato il suo valore con mister Gotti a Udine”. Poi parola al giocatore: “L’operazione è stata abbastanza veloce perché gli intenti erano chiari. Ho fatto con piacere uno sforzo economico perché ci credo, credo nel progetto. Stimo molto umanamente mister Gotti, è stato un anno particolare anche a causa del Covid. È stato un bel anno ma ha avuto le sue difficoltà, ho apprezzato il suo equilibrio. Poi sotto l’aspetto calcistico lo stimo molto, esprime bene i concetti. Credo che in un gruppo come il nostro serva un allenatore di questo calibro”. Dopo la sosta ci sarà il Torino. “Ho giocato tre anni lì. Oggi il Torino ha un livello alto. Oggi non sto benissimo, non a livello fisico, bensì di condizione. Arrivo da un percorso riabilitativo, quindi la sosta arriva nel momento giusto. Abbiamo impostato bene il lavoro per poter arrivare ad una condizione dignitosa col Torino. Non credo di arrivarci al 100%, ma all’85 si. Gotti oggi mi ha fatto una battuta, sa perfettamente cosa gli posso dare”. Che ricordi hai di Lecce? “Lo stadio è caldo e positivo. Ho sempre visto un bel atteggiamento di unione. Per noi è una marcia in più. Quando c’è da soffrire il clima fa la differenza. Questo deve essere il nostro percorso. Con equilibrio si può raggiungere l’obiettivo”.

Foto: instagram lecce