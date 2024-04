Bonifazi: “Abbiamo avuto anche le occasioni per vincere. Salvezza? È possibile”

Il difensore del Frosinone Kevin Bonifazi ha rilasciato le seguenti parole ai microfoni di Sky Sport, commentando il punto conquistato oggi dalla squadra ciociara contro il Bologna:

“Per me era una partita importante perché voglio molto bene al Bologna. A livello emotivo era giocare contro la famiglia. Oggi abbiamo fatto una bella partita, interpretata bene da tutti quanti. Il clean sheet è frutto del lavoro di attaccanti e centrocampisti. Oggi faceva caldissimo, il secondo tempo era un inferno ma siamo rimasti compatti, anche litigando ma positivamente. Credo sia stata una bella giornata per noi. Sono dell’idea che si debba sempre giocare per vincere, oggi un po’ di amaro in bocca c’è perché le occasioni le abbiamo avute, l’occasione finale del Bologna mette un po’ di fumo negli occhi. La salvezza deve essere possibile”.

Foto: sito Frosinone