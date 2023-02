Boniek: “Zaniolo deve essere un professionista. Anche io alla Juve dissi che sarei andato via, ma ho dato tutto fino alla fine”

Zibi Boniek ha parlato a il Messaggero, analizzando la situazione in merito a Nicolò Zaniolo, che è separato in casa a Roma: “Mi fa impazzire questa cosa, non la capisco. È obbligato a dare il massimo fino all’ultimo giorno: quando ero alla Juve avevo comunicato che non avrei rinnovato e sarei andato via, ma fino alla fine ho dato tutto. Zaniolo deve fare lo stesso, non esiste che non si renda disponibile o se ne tiri fuori”.

Sulla Coppa Italia: “Un incidente di percorso può accadere ma la Roma non può permettersi di uscire dalla coppa con la Cremonese. Io avrei messo i migliori e fatto turnover con l’Empoli, per guadagnare la semifinale…”.

Foto: twitter federazione polacca