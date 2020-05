Boniek: “Protocollo accettato. Bisogna convivere col Coronavirus, in Polonia si riprende a fine maggio”

Zibì Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e attuale presidente della Federcalcio polacca, ha parlato a Sky Sport 24 in merito alla ripresa del campionato: “Il nostro protocollo è stato accettato dal Governo. Da lunedì le squadre possono tornare ad allenarsi in campo, abbiamo un protocollo preciso, difficile da applicare ma non impossibile. Se tutto va bene, il 27 e il 28 maggio iniziamo con due partite di Coppa di Polonia e poi il 29 ripartiremo con le partite di campionato, ovviamente a porte chiuse: mancano 10 gare, vorremmo finire la stagione entro il 19 luglio. Bisogna convivere con il virus. Aspettare di ripartire quando non ci saranno più casi di contagi potrebbe voler dire riaprire tutto tra due anni“.

Foto: polandfootball