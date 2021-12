Boniek: “Paulo Sousa al Flamengo? Non può lasciare il ruolo da CT senza conseguenze”

Un caso che è esploso in queste ore è quello relativo a Paulo Sousa, allenatore portoghese, CT della Polonia, che vorrebbe rescindere con la federazione polacca in virtù di una grande offerta del Flamengo. Ieri, in un tweet, il presidente della federazione polacca, Cezary Kulesza, ha bollato come irresponsabile il tecnico, affermando come non concederà la rescissione a Sousa.

Anche l’ex numero uno Zbigniew Boniek è intervenuto, come riportano i quotidiani polacchi, sulla questione spiegando che la Polonia è ben garantita dal contratto, che proprio lui fece sottoscrivere all’ex centrocampista: “Il contratto di Paulo Sousa è ben assicurato, contrariamente a quel che si dice non può essere sciolto senza conseguenza in qualsiasi momento. Paulo deve mettersi l’anima in pace e rassegnarsi, oppure dovrà pagare una penale se vorrà andare via”.