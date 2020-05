Boniek: “Non adotteremo le cinque sostituzioni, è una decisione senza fondamento”

Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha attaccato la decisione di FIFA e IFAb adottare le cinque sostituzioni: “Noi non la adotteremo nel campionato polacco. Così non è calcio. E’ una decisione senza alcun fondamento, adottata solo per populismo da chi evidentemente non sa come funziona una partita di calcio, e solo per compiacere le pressioni esterne.” Nel mentre, proprio oggi, la Federcalcio polacca ha annunciato la ripresa del campionato, che avverrà il prossimo 29 maggio.

Foto: PolandFootball