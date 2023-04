Boniek: “Lech ha qualità. La Fiorentina è pericolosa, ma non la glorificherei”

Intervenuto ai microfoni del portale polacco Meczyki.pl, Zbigniew Kazimierz Boniek, l’ex calciatore polacco di Roma e Juve e dirigente Uefa, ha così parlato in vista di Lech Poznan–Fiorentina, sfida valida per i quarti di finale di Conference League, partendo dai padroni di casa: “Il Lech ha mostrato maturità, saggezza e, soprattutto, qualità. Se tutto questo funziona, può giocare con molte squadre su un piano di parità“. E sulla Fiorentina: “La Fiorentina è pericolosa, ma non la glorificherei. Non facciamola diventare un mostro”.