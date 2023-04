Boniek: “Juve-Roma in finale di Europa League? Sarebbe una serata storica. Il livello del calcio italiano si sta alzando”

Zibi Boniek, ex attaccante di Roma e Juve, ex presidente della Federcalcio polacca, ha parlato a Radio 1 in merito alla possibile finale di Europa League tra Juve e Roma.

Queste le sue parole: “Juve e Roma in finale di Europa League? È una bella realtà che si può verificare, sia la Roma che la Juve partono con un leggero vantaggio nel pronostico delle semifinali. Una finale Roma-Juve a Budapest sarebbe storica. E non dimentichiamo che una squadra di Milano andrà in finale di Champions e non andrà a Istanbul per perdere”.

Calcio italiano n crescita: “C’è una grande possibilità di vedere tre finali europee con partecipazione italiana. Vuol dire che qualcosa sta cambiando, il livello del calcio italiano un pochino si sta alzando. A mi avviso, giocare in Italia rimane sempre la cosa più difficile che c’è in Europa: è un calcio scorbutico, dove ti fanno falli, ti tirano la maglia. Se giochi bene in Italia, puoi giocare bene ovunque. Magari è un po’ snobbato, soprattutto per le infrastrutture, ma mi auguro che presto il calcio italiano possa tornare ai livelli degli anni ottanta e novanta, quando era il calcio più importante in Europa”.

Foto: twitter Federcalcio polacca