Boniek: “Juve eliminata per i gol in trasferta. Non è ora di togliere questa regola?”

Zibì Boniek ha postato su Twitter una considerazione in merito all’eliminazione della Juventus dalla Champions League, parlando della regola dei gol in trasferta: “Perché la Juventus è stata eliminata? A parte gli aspetti sportivi, solo perché c’è ancora una regola chiamata ‘goal in trasferta’. Non è ora di cambiarla?”.

Dlaczego @juventusfc odpadł ? Oprocz aspektów czysto sportowych, tylko dlatego, ze mamy jeszcze regułę zwaną „gol na wyjezdzie”…. czy nie czas to zmienić? — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) March 9, 2021

Foto: polandfootball