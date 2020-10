Boniek indica la strada a Milik: «Si ricordi quanto il Napoli gli è stato vicino»

Per commentare il pari tra Polonia e Italia Radio Anch’Io ha intervistato Zbigniew Boniek. L’ex centravanti della Juventus ha parlato di un pareggio giusto («abbiamo difeso bene e provato anche qualche contropiede»), poi ha affrontato il caso Milik. «Spero che possa trovare col Napoli un accordo intelligente. Litigare non serve mai a nessuno nella vita, io posso dire solo questo. Deve iniziare a giocare, almeno da gennaio, perché altrimenti andare all’Europeo diventa difficile. Credo che Arek debba ricordarsi che negli ultimi anni il Napoli gli è stato vicino durante gli infortuni, questa è solo una questione di soldi come sempre».

Foto: polandfootball