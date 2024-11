Boniek: “Conceiçao un bel peperino, arrogante in senso positivo, con i suoi dribbling può fare la differenza contro l’Aston Villa”

Zbigniew Boniek, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha espresso opinioni positive sulla Juventus e sui suoi protagonisti. Non sono mancati elogi per Yildiz e Conceiçao.

Yildiz: “Yildiz è un ragazzo di talento, con un gran futuro davanti a sé. Sta bene con il 10 sulle spalle, ma andiamoci piano con i paragoni: è alle prime pagine della sua storia, non posso che augurargli una carriera come quella di Platini”.

Conceiçao: E’ un bel peperino. É rapido e abile nell’uno contro uno, arrogante ed esuberante in senso positivo. Con i suoi dribbling può fare la differenza contro l’Aston Villa”.

Da Motta al Trap: “Motta sembra un signore da Juve. Del Trap ricordo con simpatia tutto. Faceva complimenti a tutti, poi noi andavamo sotto la doccia e quando tornavamo al posto per vestirci non trovavamo più la maglia. Trap è un generoso e regalava la divisa mia, quella di Platini, Scirea e Tardelli ai suoi tanti amici. A fine mese risultava che avevo scambiato 7-8 maglie, in realtà le aveva prese lui. Scherzavamo con Trap di questa cosa. Grande allenatore e uomo straordinario”.

Sulla Juve: “Mi auguro pure che la Juve possa lottare fino alla fine per lo scudetto. Ma adesso non bisogna guardare troppo avanti: io farei attenzione all’Aston Villa di Emery, specialista di coppe. Per me la Juve può vincere, ma serviranno qualità e carisma. Sono queste le cose che fanno la differenza: non i numeri 4-2-4, 4-3-3 o 4-1-4-1”.