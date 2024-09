BONFANTI, IL PISA SOGNA CON IL SUO SQUALO

La Serie B ha mandato in archivio già 5 giornate di campionato e capolista solitaria dopo 5 turni è il Pisa di Filippo Inzaghi. Un Pisa battagliero, con tante qualità, tanti giovani e soprattutto con tanti gol all’attivo, già 10. Molti dei quali sono messi a referto da Nicholas Bonfanti, al momento capocannoniere del campionato cadetto con 4 gol in 5 partite. La doppietta che ha steso la Salernitana ieri sera, è stata un regalo per il grande ex Pippo Inzaghi e che ha lanciato i toscani in vetta solitaria.

Classe 2002, Bonfanti è passato al Pisa la scorsa sessione di mercato estiva, arrivato dal Modena, dove si è formato ed è cresciuto. Ora è pronto per il salto di qualità alla corte di Pippo Inzaghi, attaccante come lui, che può farlo crescere sotto tutti i punti di vista e migliorarlo sotto vari aspetti in fase offensiva e i numeri di queste prime 5 giornate non mentono, infatti.

Nato a Seriate, in provincia di Bergamo, Bonfanti cresce nelle giovanili della Virtus Bergamo, dove resta fino al 2017. All’età di 15 anni passa nel vivaio dell’Inter, dove resta fino al 2021 e dove gioca prima con l’Under 17, con cui vince un campionato e una Supercoppa, poi con la Primavera.

Il 14 luglio 2021 è stato ceduto a titolo definitivo al Modena, all’epoca in Serie C, con cui ha debuttato nel calcio professionistico il 12 settembre nell’incontro di Serie C pareggiato 0-0 contro il Teramo. Ha segnato il suo primo gol tra i professionisti tre giorni più tardi in Coppa Italia Serie C contro l’Imolese.

Al termine della stagione, con i canarini di Attilio Tesser, ha ottenuto la promozione in Serie B ed è risultato decisivo nella vittoria in Supercoppa Serie C con 4 reti segnate nei due incontri contro Bari e Südtirol. Ha chiuso l’annata in Lega Pro con 13 presenze e 5 gol, importanti comunque nella cavalcata degli emiliani.

Ha esordito nella serie cadetta il 14 agosto 2022 contro il Frosinone. Titolare fisso il primo anno di Serie B, contribuisce alla salvezza del Modena con 30 presenze e 7 gol. La scorsa stagione è partito con una media reti meno importante, solo un gol nelle prime 10 giornate e il 12 gennaio 2024 è stato acquistato a titolo definitivo dal Pisa nell’ambito di uno scambio con Ettore Gliozzi. Conclude la stagione 2023-24 all’ombra della torre, con 16 presenze e 5 gol.

Con l’arrivo di Inzaghi a Pisa, Bonfanti ha avuto immediatamente la fiducia del tecnico piacentino, che lo ha svezzato sotto tanti punti di vista. Gol all’esordio in Coppa Italia, nella gara vinta 3-0 a Frosinone lo scorso 12 agosto. Poi come detto, 4 reti in 5 gare di campionato, più un assist. Per la sua esultanza è soprannominato Lo Squalo.

Ha ottime qualità, opportunista, bravo di testa e nello spazio, attaccante che può crescere ancora tanto e fare il grande salto, perché no, sognando la Serie A. Per ora si gode il primo posto del Pisa e nella classifica marcatori del campionato cadetto, ma non ci pensa, come affermato dopo la vittoria a Salerno: “Fa piacere essere il capocannoniere del campionato, ma è più importante essere in testa con la squadra”.

Bonfanti vanta anche presenze nelle nazionali giovanili italiane Under-17, Under-18 ed Under-20. Ora però sogna in grande, con la speranza do trovare continuità e far sognare il Pisa e la sua gente.

