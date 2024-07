Bonera sul progetto Milan Futuro: “Seguiremo la linea di Fonseca con la Prima Squadra”

Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto ‘Milan Futuro’, è intervenuto anche l’allenatore dell’under 23 rossonera, Daniele Bonera: “C’è grande emozione, grande orgoglio. Sono stato calciatore, collaboratore, ora ho qualche capello bianco in più, ma ho grande senso di responsabilità per lavorare con dei ragazzi cercando di portarne il più possibili in Prima Squadra”. Successivamente Bonera ha parlato della differenza tra Primavera e Prima Squadra: “Abbiamo individuato dei profili soprattutto dal punto di vista dello spessore umano: abbiamo bisogno di giocatori che facciano capire immediatamente quale sia il livello della Serie C ai più giovani. Sicuramente ci sarà uno scambio di giocatori: seguiremo la linea di Fonseca con la Prima Squadra”.

Foto: Instagram Milan