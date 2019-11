Bonera: “Pioli diverso da Giampaolo, non è ancora valutabile e serve pazienza. Ibra? Un campione”

Daniele Bonera, ex difensore del Milan e attualmente nello staff tecnico dei rossoneri. ha parlato del momento della formazione di Pioli sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “In pochi mesi sono arrivati due allenatori diversi metodi di lavoro, due modi di pensare a livello difensivo. Con Giampaolo si pensava più alla palla, con Pioli si va sul pratico e si pensa anche al piazzamento dell’uomo. Ma il lavoro di qualsiasi tecnico va riconosciuto. Giampaolo non ha avuto il tempo che gli sarebbe servito, ma in un club come il Milan il tempo non è mai molto. E il lavoro di Pioli dopo poco più di un mese non è ancora valutabile. Bisogna migliorare ancora alzare il livello di attenzione anche nel finale. È una squadra giovane, ovvio che ci voglia tempo. Preoccupati per la classifica? Se preoccuparsi significa occuparsi prima, credo che sia giusto. Dobbiamo utilizzare il tempo per crescere, ma non ho mai visto uno dei ragazzi tirarsi indietro davanti alla fatica. A questo Milan serve pazienza, che nel calcio è merce rara. Ma stiamo provando a fare meglio, ogni giorno. Ibrahimovic per gennaio? È semplicemente un campione”.

Foto: Milan Twitter